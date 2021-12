Papa Francisco reuniu-se com o líder da Igreja Ortodoxa

O Papa Francisco está no Chipre para uma viagem que o levará, também, à Grécia. Esta sexta-feira, o chefe da Igreja Católica teve uma importante reunião com o líder ortodoxo cipriota, numa tentativa de aproximação das duas igrejas.

Francisco apelou ao sarar das feridas que, há centenas de anos, separam o Ocidente do Oriente.

Numa viagem que o Papa quer que seja, sobretudo, para defender os direitos dos migrantes e apelar à solidariedade mundial para com os que passam fronteiras em busca de uma vida melhor.

Francisco vai estar no Chipre até sábado e depois segue para a Grécia, onde fica mais três dias. Pelo meio, há reuniões com líderes religiosos, chefes de Estado e de Governo, visitas a diversos locais e várias missas campais, com a presença de milhares de pessoas.

Entretanto, a polícia cipriota anunciou ter detido um homem que tentava entrar com uma faca no estádio onde o Papa celebrou missa, em Nicosia.

Não foram dados muitos detalhes, mas a imprensa local diz que o homem, um migrante nigeriano, teria a faca apenas para uso pessoal e que não se tratou de um incidente que pudesse pôr em causa a segurança de Francisco.

