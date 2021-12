Erupção do vulcão indonésio Semeru já fez 15 mortos

O número de mortos da erupção do vulcão Semeru, na ilha de Java, na Indonésia, aumentou para 15. Centenas de edifícios ficaram destruídos e milhares de pessoas tiveram de abandonar as casas.

O Monte Semeru, o pico mais alto de Java, situa-se a 3.676 metros. Imagens da agência meteorológica e geofísica da Indonésia mostraram cinzas a cair no Oceano Índico.

A última grande erupção da Semeru foi em dezembro de 2020. Também provocou a fuga de milhares de pessoas e cobriu aldeias inteiras.

A Indonésia situa-se no "Anel de Fogo" do Pacífico, onde o encontro de placas continentais causa uma elevada atividade sísmica. O arquipélago do sudeste asiático tem quase 130 vulcões ativos dentro das suas fronteiras.

