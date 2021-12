Assessora de Boris Johnson demite-se após polémica com alegada festa de Natal

A demissão surge depois da divulgação de um vídeo interno, obtido pela estação ITV, que mostra a então assessora, Alegra Stratton, o assessor Ed Oldfield e outro colaborador a gracejar sobre uma "festa imaginária" durante os ensaios para uma conferência de imprensa.

No vídeo, datado de 22 de dezembro, Stratton é intimada a responder a perguntas sobre uma festa de Natal em Downing Street na sexta-feira anterior. "Esta festa imaginária foi uma reunião de trabalho e não teve distanciamento social", brinca, entre risos e a piada de outro assessor de que "não foi uma festa, foi vinho e queijo".

Antes do anúncio da decisão de Allegra Stratton, avançada pelo editor de política do jornal The Times, o primeiro-ministro britânico pediu desculpa, na abertura do debate semanal no Parlamento, pelo conteúdo do vídeo, garantindo estar "furioso" com as imagens e prometendo uma "ação disciplinar para todos os envolvidos", se for descoberto que as regras, que não permitiam encontros sociais em espaços fechados na altura, foram desrespeitadas.

Boris Johnson assegurou, porém, "que não houve festa e que nenhuma regra covid foi violada", acrescentou.

O que se sabe sobre a alegada festa de Natal

O polémico vídeo vem alimentar as alegações de que uma festa terá ocorrido na residência oficial do primeiro-ministro, em Downing Street, a 18 de dezembro de 2020, quando Londres estava sob restrições apertadas devido à crise de saúde e os encontros sociais em espaços fechados entre duas ou mais pessoas eram proibidos.

A notícia, inicialmente avançada pelo tablóide Daily Mirror na semana passada, foi entretanto repetida por fontes do governo britânico a outros meios de comunicação, que adiantaram mais detalhes como a participação de dezenas de pessoas que consumiram álcool e fizeram jogos.

Em atualização

