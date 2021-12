O polémico vídeo da assessora do Governo britânico numa festa em Downing Street

Numa altura em que o Reino Unido se prepara para um plano B de combate à pandemia, Boris Johnson enfrenta uma nova tempestade política.

Em causa está a divulgação de um vídeo em que assessores do Governo brincam ao falar sobre a festa que terá acontecido em Downing Street, no final do ano passado, quando o Reino Unido estava em confinamento.

O QUE SE SABE SOBRE A ALEGADA FESTA DE NATAL

O polémico vídeo vem alimentar as alegações de que uma festa terá ocorrido na residência oficial do primeiro-ministro, em Downing Street, a 18 de dezembro de 2020, quando Londres estava sob restrições apertadas devido à crise de saúde e os encontros sociais em espaços fechados entre duas ou mais pessoas eram proibidos.

A notícia, inicialmente avançada pelo tablóide Daily Mirror na semana passada, foi entretanto repetida por fontes do governo britânico a outros meios de comunicação, que adiantaram mais detalhes como a participação de dezenas de pessoas que consumiram álcool e fizeram jogos.