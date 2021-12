Homicídio de Khashoggi: autoridades francesas enganam-se e detêm homem errado 

O homem detido no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, por alegadamente estar envolvido no homicídio do jornalista saudita Jamal Khashoggi, foi libertado, por ter sido identificado incorretamente, anunciaram esta quarta-feira as autoridades francesas.

Num comunicado hoje divulgado, a Procuradoria-Geral de Paris refere que o homem detido na terça-feira não era Khalid Aedh al-Otaibi, sobre quem recai um mandado de prisão turco de 2019.

"O mandado (de prisão) não se aplica a ele", é dito no comunicado, que não dá mais detalhes, enquanto a comunicação social francesa noticiou que a confusão se deveu ao facto de o detido ter al-Otaibi no nome.

A embaixada saudita em Paris revelou que o homem preso "não tinha nada a ver com o caso em questão" e foi hoje libertado, tendo embarcado num voo para a Arábia Saudita.

Jamal Khashoggi - o jornalista saudita que estava exilado nos Estados Unidos, onde escrevia uma coluna para o jornal The Washington Post, com fortes críticas ao regime do seu país -- foi violentamente assassinado nas instalações do consulado da Arábia Saudita em Istambul, em 02 de outubro de 2018, por um comando de agentes de Riade.

Depois de negar o assassínio, Riade acabou por admitir que a morte do jornalista foi cometida por diversos agentes sauditas que agiram por sua conta.

Após um julgamento na Arábia Saudita, muito criticado pela comunidade internacional, cinco sauditas foram condenados à morte e três a penas de prisão, mas, desde então, as sentenças de morte foram atenuadas.