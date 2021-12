As irmãs beneditinas dizem que precisam de dinheiro para fazerem obras no Convento de Maredret, no sul da Bélgica. A produção de mais de 300.000 garrafas de cerveja belga, por ano, irá render quase 3 milhões de euros.

O trunfo das freiras é a cerveja artesanal. Contactaram um produtor e após meses de pesquisa, decidiram avançar.

O mercado era dominado, durante séculos, pelos monges que, agora, têm de dividir com as irmãs o Convento de Maredret.