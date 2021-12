O multimilionário japonês Yusaku Maezeva publicou a primeira fotografia desde que chegou ao espaço.

Yusaku Maezeva acompanhado pelo assistente e por um cosmonauta russo viajou na última quarta-feira para o espaço. Esta viagem marca o regresso da Rússia ao turismo espacial mais de uma década depois.

Trata-se da primeira vez que dois turistas espaciais viajam na mesma nave espacial para a EEI desde 2009, quando o canadiano Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil, entrou pela última vez na estação orbital.

Os dois japoneses vão estar durante doze dias na Estação Espacial Internacional. O assistente do empresário, o trigésimo homem mais rico do Japão, segundo a lista da Forbes, vai filmar a aventura de Maezawa, que contará as suas impressões no espaço no seu canal privado no YouTube.

A bordo seguiram também 162 quilos de carga, entre materiais para experiências, produtos de higiene, rações alimentares e 13 quilogramas de frutas frescas, além de cartas e presentes de amigos e familiares para os que já habitam a EEI.

O magnata do mundo da moda tem uma lista de 100 tarefas que pretende realizar no espaço, incluindo, por exemplo, fazer um torneio de badminton. Maezawa, antes de partir, tinha dito que a primeira coisa que iria fazer a bordo da ISS era "ir à casa de banho".

