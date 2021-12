Paris foi a primeira visita de Estado de Olaf Scholz 

O novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, fez a primeira visita de Estado. Foi a Paris reunir com o Presidente Emmanuel Macron.

O encontro veio reafirmar a determinação da Alemanha e de França em conter a tensão no leste europeu, onde paira o receio de uma possível invasão da Rússia.

Depois da capital francesa, o novo chanceler alemão seguiu para Bruxelas, onde se reúne com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Ainda na capital belga, Olaf Scholz é recebido pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

Saiba mais: