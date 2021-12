EUA: Governador do Kentucky teme mais de 100 mortos após tornados

O governador do estado norte-americano do Kentucky, Andy Beshear, admite este sábado que mais de 100 pessoas podem ter morrido na sequência de tornados e mau tempo que varreram vários estados e causaram danos catastróficos.

"Este foi o tornado mais devastador na história do nosso Estado", diz o governador de Kentucky, Andy Beshear, durante uma conferência de imprensa, na qual admite que o número de mortos possa exceder uma centena.

As tempestades fortes e os tornados estenderam-se também aos estados vizinhos, no Arkansas e no Illinois.

"Não podemos confirmar um número certo porque ainda estamos a trabalhar lá fora, e temos muitas agências envolvidas na ajuda", diz a polícia Sarah Burgess, do Kentucky, citada pela AP.

As equipas de salvamento estão a usar maquinaria pesada para remover os destroços numa fábrica, e os médicos legistas já foram chamados para identificar os cadáveres, ainda em número indeterminado, um processo que pode levar alguns dias, acrescenta esta agente da autoridade.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, escreveu no Twitter que já foi informado da situação e prometeu aos estados afetados que "terão o que precisam no contexto da busca por sobreviventes e durante a avaliação dos danos".

Segundo a página especializada Poweroutage, citada pela agência Efe, os estados mais afetados são o Michigan, com mais de 175 mil pessoas sem eletricidade, e Tennessee com 144 mil casas sem energia.

No estado de Kentucky, um dos mais afetados e onde está localizada a povoação de Mayfield, que teve grande parte de seus prédios praticamente destruídos por um tornado, há mais de 92 mil pessoas sem eletricidade.

Também há cortes de energia em 75 mil casas no estado de Indiana, 35 mil no de Ohio e 13 mil no estado de Illinois.

Neste último estado, houve um desabamento na noite de sexta-feira num armazém da Amazon, que provocou, pelo menos, dois mortos.

Também há mais de 21 mil pessoas sem energia no Arkansas.

Neste estado, o tornado afetou uma casa de repouso e matou um dos residentes.

O governador do estado de Kentucky, Andy Beshear, admite este sábado que mais de 100 pessoas podem ter morrido na sequência dos tornados e mau tempo que varreram vários estados e causaram danos catastróficos.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, considera este sábado uma "tragédia inimaginável" os tornados que fizeram já dezenas de mortos e estão a atingir vários estados dos Estados Unidos da América desde sexta-feira.

"Estamos a trabalhar com os governadores (dos estados) para garantir que tenhamos o necessário para a busca de sobreviventes", diz Joe Biden numa declaração na rede social Twitter.

Os tornados são um fenómeno relativamente comum nos Estados Unidos.

Desde sexta-feira, foram relatados pelo menos 30 tornados em seis estados: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississípi e Tennessee.

Na cidade de Mayfield, Kentucky, morreram pelo menos 50 pessoas numa fábrica de velas que colapsou.

As autoridades locais dizem que estavam na fábrica mais de 100 pessoas e admitiram que haverá mais vítimas mortais sob os escombros.

Também foram reportadas pelo menos quatro mortes nos estados do Tennessee e Arkansas.