2021 termina em grande para Musk, a "personalidade do ano" eleita pela Time

O homem mais rico do mundo, CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, foi o escolhido pela revista Time como "personalidade do ano" 2021.

Este ano, saliente-se, a Tesla ultrapassou o bilião de dólares de valor de mercado e protagonizou uma ida ao espaço histórica: a primeira tripulação composta apenas por civis.

Um empresário, uma médica, um engenheiro e uma professora receberam formação durante seis meses e demoraram pouco mais de nove minutos a chegar ao espaço. Depois de terem dado 15 voltas à terra regressam.

Uma missão histórica com diferenças das experiências suborbitais de poucos minutos protagonizadas por Richard Branson e Jeff Bezos no início do verão.

Os quatro civis, sem acompanhamento profissional estiveram a uma altitude de 585 quilómetros, muito acima da Estação Espacial Internacional e do telescópio espacial Hubble. No início do próximo ano, a Space X, de Elon Musk já tem mais uma viagem planeada ao espaço.

Em atualização