OMS avisa que Ómicron está a propagar-se a um “ritmo sem precedentes”

A Organização Mundial da Saúde avisa que a Ómicron está a propagar-se a um ritmo sem precedentes. Só no Reino Unido, a mutação poderá ser responsável por um milhão de novas infeções diárias já no final do ano.

Na capital britânica, a mutação é já responsável pela maioria das novas infeções. Se o ritmo de contágios se mantiver, as estimativas apontam para um milhão de novos casos diários no Reino Unido no final do ano.

Em Inglaterra, passa a ser necessário certificado de vacinação dupla ou teste negativo para entrar em discotecas ou grandes eventos.

A nova variante já foi detetada em cerca de 80 países, mas a OMS admite que já tenha alastrado a praticamente todo o mundo.

Países como a Dinamarca, Polónia ou a Noruega estão a reativar restrições. Nos Países Baixos, os serviços não essenciais continuam a encerrar às 17:00. As escolas primárias fecham portas uma semana antes do previsto para as férias de Natal.

