Adeus aos óculos para ver ao perto? Gotas para os olhos já estão à venda nos EUA

Poderá ser o adeus aos óculos para parte da população: nos Estados Unidos, um medicamento administrado através de gotas nos olhos consegue melhorar a visão ao perto. Está à venda desde a passada quinta-feira.

Após aprovação em outubro pela agência norte-americana do medicamento, os utentes poderão comprar o Vuity em farmácias, desde que possuam prescrição médica.

O objetivo deste medicamente é tratar a presbiopia, conhecida vulgarmente como "vista cansada", uma condição que afeta, sobretudo, pessoas de idade superior a 40 anos.

Dificuldade em focar objetos ou letras ao perto e a fraca capacidade visual em locais com pouca luminosidade, contribuindo para a chamada fadiga ocular, são os principais sintomas.

O medicamento começa a fazer efeito cerca de 15 minutos após a aplicação das gotas, um efeito que poderá durar até seis horas. Já o tratamento das dificuldades em ver ao longe não está ao alcance deste fármaco.

No estudo deste medicamente, cerca de 750 pessoas, entre os 40 e os 55 anos, todos portadores de presbiopia, aplicaram diariamente as gotas, sendo que “uma parte significativa dos participantes conseguiu ler três linhas ou mais sem saltar nenhuma linha”, aponta a responsável pela criação do fármaco, a norte-americana Allergan.

Ao nível dos efeitos secundários, de acordo com a mesma empresa, o Vuity não causou qualquer efeito grave, sendo que os efeitos mais verificados foram dor de cabeça (15%), dos quais um terço (em 5% do total) sentiu igualmente vermelhidão nos olhos.

Não se pode dizer, propriamente, que este fármaco é uma novidade no mundo da oftalmologia, de acordo com o oftalmologista da Universidade da Pensilvânia, Stephen Orlin, O principal composto deste medicamento, a Pilocarpina, já é usado há décadas em tratamentos oftalmológicos, nomeadamente no tratamento do glaucoma - condição que afeta o nervo ótico, provocando a perda de visão.

Num momento em que se encontram em fase de testes cerca de nove medicamentos para combater a "vista cansada", o Vuity é o primeiro medicamento aprovado especificamente contra esta condição.

Contudo, não se espera a substituição total do uso de óculos nestes utentes, como refere o médico oftalmologista George Waring, que refere que este fármaco pode reduzir significativamente o tempo diário durante o qual as pessoas utilizam óculos.

No entanto, a empresa desaconselha o uso das gotas a quem operar máquinas em condições de fraca luminosidade, apontando como exemplo de recomendação o uso das gotas durante a condução noturna.

