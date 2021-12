O balanço mais recente da covid-19, que chega esta terça-feira do Reino Unido, dá conta de mais 90.629 novos casos nas últimas 24 horas, sendo que 15.363 estão associados à nova variante do SARS-CoV-2.

Depois de na semana passada, o Reino Unido ter superado máximos de casos diários desde o início da pandemia, hoje o país dá conta do impacto da Ómicron. Só nas últimas 24 horas foram detetados no país mais de 15 mil infeções associadas à nova variante, fazendo subir o número total para 60.508.

Quanto a vítimas do vírus, foram registadas mais 172 mortes nas últimas horas no país.

Devido a este aumento de casos ligados à Ómicron, o Governo britânico anunciou, hoje e após semanas de pressão de representantes de vários setores económicos, um apoio de mil milhões de libras (1.175 milhões de euros) às empresas mais afetadas.

"As pessoas estão legitimamente a mostrar-se mais cautelosas no seu quotidiano, o que se faz sentir na nossa hotelaria e restauração, lazer e no setor cultural durante esta época que costuma ser a mais movimentada do ano", justificou o primeiro-ministro, Boris Johnson, num comunicado.

Segundo explicou o ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, as empresas de atividades de lazer, hotelaria e restauração poderão beneficiar de indemnizações de até 6.000 libras (7.000 euros) por local e mais de 100 milhões de libras (117 milhões de euros) em fundos que serão disponibilizados para as autoridades locais intervirem junto a outras empresas, detalha o comunicado do Tesouro britânico.

