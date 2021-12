A viagem do Pai Natal pelo mundo

Do Iraque à Tailândia, diferentes culturas celebram a quadra natalícia de formas distintas mas não dispensam a presença do Pai Natal. Mesmo em tempo de pandemia, o velhinho das barbas brancas continua a fazer as alegrias de miúdos e graúdos, um pouco por todo o mundo.

Esta viagem natalícia à boleia do Pai Natal passa também pela Eslovénia, Itália, França, Brasil e Israel .

Personagem imaginária inspirada em São Nicolau, o Pai Natal é tradicionalmente a figura inspiradora para muitas famílias, que alimentam a crença de que é ele que distribui presentes a todas as crianças na noite de consoada.