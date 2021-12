"Unabomber" transferido para instalações médicas prisionais

O homem conhecido por "Unabomber" foi transferido para instalações médicas de uma prisão federal na Carolina do Norte, depois de passar as duas últimas décadas numa prisão federal de máxima segurança no Colorado por ataques à bomba contra cientistas.

Theodore "Ted" Kaczynski, 79 anos, foi transportado para o centro médico prisional FMC Butner, na Carolina do Norte, em 14 de dezembro, de acordo com o porta-voz do Departamento Donald Murphy.

Murphy escusou-se a fornecer qualquer detalhe sobre a situação clínica de Kaczynski ou a razão pela qual foi transferido.

Kaczynski está a cumprir prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, após ter sido detido em 1996 numa cabana primitiva onde vivia, no oeste de Montana.

Foi considerado culpado de montar 16 explosões que mataram três pessoas e feriram 23, em várias partes do país, entre 1978 e 1995.

O Centro Médico Federal Butner, no condado de Granville, oferece cuidados médicos aos presos, incluindo oncologia, cirurgia, diagnósticos neurológicos e diálise, segundo o Departamento Prisional.

Em 2010, abriu uma unidade de cuidados avançados e um hospício.

Butner tem 771 detidos, de acordo com o Departamento Prisional, e tem acolhido prisioneiros célebres, incluindo John Hinckley Jr., que ali foi avaliado depois de ter disparado contra o Presidente.