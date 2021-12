Jovem detido no Castelo de Windsor, onde família real britânica celebra o Natal

Um homem armado foi detido, esta manhã de sábado, depois de ter tentado entrar no Castelo de Windsor, no Reino Unido, onde a rainha de Inglaterra e a família estão a celebrar o Natal.

O suspeito, de 19 anos natural de Southampton, foi detido e está sob custódia policial. Apesar da tentativa, não conseguiu levar a cabo a invasão, tendo sido imobilizado nos jardins do castelo, revela a polícia.

“O homem foi preso sob suspeita de violação e invasão de local protegido e posse de arma. Podemos confirmar que os processos de segurança foram acionados momentos após o homem entrar no espaço [do castelo], sendo que não entrou em nenhum edifício", garantem as autoridades citadas pela Sky News.

Este ano, a celebração de Natal da família real inglesa acontece no castelo de Windsor e não em Sandringham. A mudança de planos deveu-se à propagação da nova variante Ómicron.

O príncipe Carlos e Camila, assim como príncipe Eduardo e a esposa Sophie e os seus filhos, Louise e James, estão presentes.