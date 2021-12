Kate Middleton surpreendeu os britânicos na véspera de Natal e apareceu pela primeira vez em público a tocar piano.

A duquesa de Cambridge juntou-se ao cantor Tom Walker a cantar o seu single 'For Those Who Can't Be Here', na cerimónia de Natal que foi gravada na Abadia Westminster a 7 de dezembro e difundida no canal de televisão ITV na véspera de Natal.