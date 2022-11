Caso Maddie McCann: arguido alemão diz ter álibi para a noite do desaparecimento da criança

O arguido e principal suspeito no caso do desaparecimento de Maddie McCann afirma ter um álibi que prova a sua inocência no rapto da criança britânica. Segundo a Sky News – parceira da SIC –, Christian Brückner afirma que estava a muitos quilómetros da Praia da Luz, a fazer sexo com uma jovem mulher, na sua caravana.

O alemão, agora com 44 anos, acrescenta que levou a mulher em causa até ao aeroporto de Faro no dia seguinte e que ambos foram mandados parar pela polícia portuguesa no percurso, tendo sido fotografados. Conta ainda que a mulher foi também detida pela segurança do aeroporto porque levava consigo um frasco gás pimenta considerado ilegal.

Quando referiu pela primeira vez o álibi, Christian Brückner disse não se lembrar do apelido da mulher, mas sabe-se agora que o suspeito conseguiu identificá-la. Durante a investigação no âmbito das acusações de violação – crime pelo qual Brückner cumpre atualmente sete anos de prisão – a polícia alemã terá encontrado uma fotografia de uma mulher na sua caravana.

O suspeito de ter raptado Maddie McCann acredita que as autoridades portuguesas tenham registos que provem a ligação com esta mulher. Se o álibi de Christian Brückner se confirmar, as provas vitais – mas também circunstanciais – que o colocam como suspeito podem perder validade.

A polícia alega que o alemão estava perto do complexo onde a família McCann passava férias no dia 3 de maio de 2007. As provas que têm são o registo do seu telemóvel: Brückner terá recebido uma chamada entre as 19:32 e as 20:02. Os pais de Maddie afirmam que a menina desaparece entre as 21:00 e as 22:00. A essa hora, o alemão afirma que estava a caminho de Faro pela costa este.

Hans Christian Wolters, procurador alemão que está em a conduzir a investigação do caso Maddie McCann juntamente com as autoridades portuguesas e britânicas, disse à Sky News que, caso haja “algo que o exonera”, Brückner “irá partilhar mais cedo ou mais tarde” e, depois, será confirmado pelas autoridades.

“Até agora ele não nos disse nada, não nos deu álibi. Por isso, nós podemos apenas trabalhar com as provas que encontrámos até agora na nossa investigação. E não há nada que o exonere”, acrescenta.

O antigo advogado de Brüncker, Serafim Vieira, afirma que “se ele realmente tem um álibi, deve trabalhar sobre isso”. “O que eu conheço dele, ele é uma pessoa correta por isso se ele diz que tem um álibi é possível”, afirma o jurista que o representou no processo de roubo de combustível em Portugal, em 2006, cita ainda a Sky News.

No passado dia 21 de abril, o Ministério Público anunciou que o alemão tinha sido constituído arguido do processo do desaparecimento de Maddie McCann. Com esta decisão, as autoridades portuguesas conseguem evitar que o crime grave prescreva à luz da lei portuguesa.

Esta terça-feira faz 15 anos que Maddie McCann desapareceu de um complexo turístico na Praia da Luz, no Algarve. A criança estava a dormir com os dois irmãos no quarto, enquanto os pais, Kate e Gerry McCann, estavam a jantar num restaurante nas proximidades.

