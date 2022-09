Massacre no Texas: governador do Texas pró-armas diz que foi “enganado” sobre resposta policial

O governador do estado norte-americano do Texas, Greg Abbott, afirmou esta sexta-feira que foi “enganado” sobre a resposta da polícia ao tiroteio na escola primária em Uvalde, declarando-se “furioso”.

“A informação que me foi dada acabou, em parte, por ser imprecisa”, disse Abbott.

O governador republicano indicou que os acontecimentos de Uvalde precisam de ser “completa e exaustivamente” investigados.

O diretor do departamento de Segurança Pública do Texas, Steven McCraw, admitiu esta sexta-feira que a polícia tomou uma “má decisão” ao não entrar rapidamente na escola de Uvalde, onde um atirador cometeu um massacre.

“Olhando para trás agora, é claro que não foi a decisão certa. Foi a decisão errada, ponto final”, disse McCraw, durante uma conferência de imprensa, quando questionado sobre o atraso na intervenção das forças de segurança.

O governador do Texas, que está a ser criticado pela população, também irá participar na convenção, mas não o fará presencialmente. Na noite do massacre surgiu em antena a lamentar a morte de crianças e foi o primeiro a avançar o número de mortes na escola primária de Uvalde.

No ano passado, o governador do Texas promulgou uma proposta de lei, apoiada pela NRA, que eliminou a exigência de uma licença especial para o transporte de armas ligeiras por cidadãos com mais de 21 anos de idade.

MAIS DE 45 MINUTOS PARA POLÍCIA ATUAR

No local do massacre, 19 polícias aguardaram por uma unidade de intervenção da Polícia de Fronteira, mais de 45 minutos depois de o atirador, Salvador Ramos, ter invadido a escola Robb, em Uvalde, no Texas, na terça-feira, matando 19 estudantes e dois professores.

Segundo McCraw, o chefe de polícia no local acreditou que Salvador Ramos, de 18 anos, estava barricado numa sala de aula e que as crianças não estavam em risco.

“Ele estava convencido na altura de que não havia mais ameaças para as crianças, que o atirador estava barricado e que tinham tempo de se organizar” para entrar na sala de aula, explicou McCraw, admitindo que, essa foi a “decisão errada”.

McCraw disse que os agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA acabaram por usar uma chave mestra para abrir a porta trancada da sala de aula onde confrontaram e mataram Ramos.

Com LUSA

SAIBA MAIS