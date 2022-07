Rússia ainda só usou "uma pequena parte" do potencial militar

O porta-voz do Kremlin garantiu, esta sexta-feira, que a Rússia ainda só utilizou uma pequena porção do potencial militar do país. Dmitry Peskov diz que as capacidades russas e ucranianas são incomparáveis.

"As capacidades são simplesmente incomparáveis. O potencial da Rússia é tão grande, em termos militares, que apenas uma pequena parte está a ser usada agora, na operação militar especial. Por isso, estas declarações do Ocidente são absurdas e só aumentam o sofrimento do povo ucraniano", disse Dmitry Peskov.