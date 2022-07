Floresta de sequóias gigantes nos EUA em perigo por causa dos incêndios

O Yosemite é um dos mais importantes parques naturais dos Estados Unidos, e onde estão algumas das maiores sequóias do mundo. As autoridades mandaram evacuar o parque para tentarem controlar as chamas, que lavram nas encostas da Serra Nevada, e que podem pôr em risco este património mundial único.

Há mais de 500 árvores ameaçadas pelo fogo. Mas, para já, não há relatos de nenhum dano grave, nestes gigantes com milhares de anos.

As autoridades da Califórnia dizem que abriram um inquérito às causas do incêndio, que está a ser combatido por centenas de bombeiros e dezenas de meios aéreos.

Em França, os bombeiros combatem um incêndio de grandes dimensões no sul do país, na região de Gard. Mais de 1.000 operacionais estão no terreno e dezenas de aviões e helicópteros tentam controlar as chamas.

Na Grécia também há vários incêndios por controlar e alguns obrigaram à evacuação de diversas localidades. As temperaturas altas e os ventos fortes estão a dificultar o trabalho de contenção dos fogos. Na última semana, os serviços de proteção civil gregos contabilizaram mais de 350 incêndios florestais.