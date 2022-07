Chefe da diplomacia dos EUA no Japão para prestar homenagem a Shinzo Abe

O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken chegou esta segunda-feira a Tóquio para apresentar pessoalmente as condolências ao Japão após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe.

O chefe da diplomacia de Washington aterrou na base militar de Yokota, nos arredores de Tóquio, na etapa final da deslocação ao sudeste asiático antes do regresso aos Estados Unidos.

Blinken deverá permanecer apenas algumas horas na capital japonesa, onde tem previsto um encontro com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida.

Shingo Abe, uma figura central da direita neoliberal e nacionalista nipónica e o primeiro-ministro com mais tempo no poder, era um fervoroso apoiante do reforço das relações militares e diplomáticas com os Estados Unidos.

Na sexta-feira, foi assassinado a tiro no decurso de um comício eleitoral, um crime muito raro no Japão após a Segunda Guerra Mundial.

"Penso que todo o mundo ainda está em choque devido a este assassinato. O choque da perda para a sua família, dos seus amigos e do mundo", declarou Biden, no domingo, num encontro com o seu homólogo tailandês Don Pramudwinai.