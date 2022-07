José Eduardo dos Santos: resultado provisório da autópsia contraria acusações de parte da família

O resultado provisório da autópsia ao corpo de José Eduardo dos Santos não aponta para nenhuma irregularidade, contrariando as acusações feitas por alguns familiares. Fonte oficial do Governo de Angola disse esta segunda-feira à SIC que o resultado é provisório e já foi comunicado à delegação do Governo angolano que está em Barcelona.

O resultado definitivo da autópsia só deverá ser conhecido daqui a dois ou três dias. Se se confirmar o mesmo resultado, da ausência de irregularidades, a mesma fonte informa que começam os preparativos para a retirada dos restos mortais do ex-Presidente de Angola, que serão transportados para Luanda.

A autópsia foi requerida por uma das filhas do antigo Presidente angolano, Tchizé dos Santos, por suspeitas das circunstâncias que levaram à morte do pai. O exame foi feito em Barcelona, onde o ex-líder angolano morreu, e depois da autorização judicial recebida na sexta-feira.

O avião do Governo angolano está em Barcelona e as autoridades espanholas estão a acompanhar todas as questões processuais e diplomáticas.

José Eduardo dos Santos morreu na passada sexta-feira, aos 79 anos, numa clínica em Barcelona, Espanha, após várias semanas de internamento.

Em Angola, foram decretados sete dias de luto nacional e o Governo declarou que pretende fazer um funeral em Luanda, uma decisão a que se opõe Tchizé dos Santos.