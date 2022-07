Reino Unido aciona raro alerta devido à previsão de calor extremo

Apesar de as temperaturas estarem ainda distantes das que se vivem em Portugal, o Instituto de Meteorologia britânico acionou, esta tarde de segunda-feira, um alerta laranja para o próximo domingo (dia 17) devido à previsão de elevadas temperaturas.

Trata-se de um raro alerta devido ao calor extremo e que é anunciado com alguma antecedência.

A tomada de decisão terá tido em conta o que se passa atualmente na Península Ibérica, com os termómetros a ultrapassarem os 40ºC, bem como o facto de esta vaga de calor se estar a dirigir para o Reino Unido.

Para já, as previsões apontam para valores próximos dos 35ºC no domingo e 36ºC na próxima segunda, mas alguns modelos meteorológicos preveem a possibilidade de as temperaturas chegarem aos 40ºC na zona de Londres e no sudeste de Inglaterra.

A confirmarem-se estas previsões será a primeira vez que tal acontece, já que o recorde absoluto de temperatura máxima no Reino Unido é de 38,7ºC e foi registado em 2019.