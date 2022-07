Gazprom diz que não pode garantir o bom funcionamento do gasoduto Nord Stream

O grupo russo Gazprom afirmou, esta quarta-feira, não poder garantir o bom funcionamento do gasoduto Nord Stream, que serve a Europa, alegando que está impossibilitado de confirmar se vai recuperar uma turbina alemã em reparação no Canadá.

"A Gazprom não tem na sua posse qualquer documento que permita à Siemens retirar do Canadá o motor de turbina a gás" que Otava disse que quer restituir a Berlim, declarou a Gazprom em comunicado. "Nestas condições, não é possível tirar uma conclusão objetiva quanto ao desenvolvimento da situação relativa ao funcionamento em total segurança" do gasoduto, acrescentou o grupo russo.

O fornecimento de gás da Rússia à Alemanha e outros países foi interrompido no início da semana durante dez dias devido aos trabalhos de manutenção do gasoduto Nord Stream 1 do Mar Báltico.

No entanto, mantém-se a incerteza sobre se os abastecimentos serão restabelecidos, num contexto de tensão entre a Rússia e o Ocidente, devido à guerra na Ucrânia.