Encontradas cinzas de 8 mil pessoas numa vala comum na Polónia

Uma vala comum que continha as cinzas de cerca de 8 mil pessoas foi encontrada no norte da Polónia. Ao que tudo indica, os vestígios foram ali escondidos por nazis durante a II Guerra Mundial, com o objetivo de apagar marcas do genocídio cometido pelos alemães.

Passados quase 80 anos, ainda são visíveis as consequências de um dos períodos mais negros da História global.

Desta vez, foi na Polónia que se descobriu uma vale comum com cerca de 17,5 toneladas de cinzas humanas, que equivalem a cerca de 8 mil pessoas, segundo a BBC.

A emissora britânica falou com Tomasz Jankowski, do Instituto Nacional da Memória Polaco, que lembra as vítimas dos horrores do Holocausto. Este cálculo das oito mil pessoas foi feito tendo em conta o peso corporal de dois quilos por pessoa.

Mais de 30 mil pessoas terão morrido no campo de concentração de Soldau

As cinzas foram encontradas junto ao outrora campo de concentração de Soldau, construído em 1939. Tinha como função deter e exterminar a grande maioria dos que por lá passavam.

É estimado que mais de 30 mil pessoas perderam a vida naquele lugar e dentro destes milhares de vítimas não estão só judeus. Também opositores políticos polacos, membros da elite da sociedade polaca na época, membros do clero e tantos outros grupos fazem parque do rol de sacrificados.

O ADN possível de recuperar daquelas vítimas, assim como roupas e outros objetos, vão ser úteis para os investigadores e arqueólogos. Dado não ter sido encontrado nenhum item de valor, os investigadores acreditam que as vítimas foram roubadas antes de serem assassinadas.

Valas semelhantes já tinha sido encontradas perto de Soldau

Perto de Soldau, já tinham sido encontrados duas valas semelhantes a esta, num local agora conhecido como Dzialdowo, contou Janowski. Serão realizados trabalhos no sentido de descobrir mais locais que possam conter vestígios do genocídio do século passado.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, admitiu na passada quarta-feira que está a ser preparado um estudo com o objetivo de calcular as perdas financeiras da época, em valores atuais.

Segundo o chefe de Governo, a Alemanha nunca pagou à Polónia pelos estragos causados durante os anos da invasão. A Alemanha defende-se, afirmando que as "reparações de guerra" foram saldadas nos anos 50.