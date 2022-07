Onda de calor: fogo lavra em vários países

Com a vaga de calor que se faz sentir esta semana, há vários países do continente europeu a sofrer com incêndios que estão longe de estarem controlados.

Duas pessoas morreram, esta quinta-feira, na Grécia, quando o helicóptero de combate aos incêndios onde seguiam caiu no mar, ao largo da ilha de Samus. A bordo do helicóptero seguiam quatro tripulantes, dois dos quais sobreviveram ao desastre.

Os gregos estão mais uma vez a enfrentar fogos florestais em diversas zonas do país - uma tragédia que se repete todos os verões e que está a atingir, também, a Turquia e a Croácia.

As temperaturas muito altas e o vento forte dificultam o combate às chamas, que lavram ao longo da costa junto ao Mar Adriático e que obrigaram o Governo croata a ordenar a evacuação de diversas localidades. Centenas de bombeiros combatem os incêndios que estão, ainda, muito longe de ficarem controlados.

Cenário igual ao que se vive em França, onde os fogos já obrigaram 6.500 pessoas a abandonar as suas casas, sobretudo no sudoeste do país, na região de Bordéus, e no sul, onde estão proibidas todas as atividades que possam criar ou reacender as chamas.

Em Espanha, onde esta é já a segunda vaga de calor num mês, os termómetros passaram dos 40 graus em várias regiões e a população faz o que pode para tentar manter-se fresca.

Os incêndios nas províncias de Caceres e Salamanca continuam ativos e já obrigaram centenas de pessoas a fugir. As autoridades mandaram evacuar diversas localidades, onde o fogo continua demasiado próximo das habitações.

No Reino Unido, o Governo anunciou um plano de resposta nacional de emergência: Londres vai subir o nível de resposta de todos os serviços de ambulâncias e reforçar as equipas nos hospitais para socorrerem os que precisarem de ajuda médica.

O alerta de calor, o segundo mais alto, foi estendido até terça feira, já que os meteorologistas britânicos preveem que as temperaturas altas se mantenham para além do fim desta semana.