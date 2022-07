Autópsia revela causa de morte de ex-mulher de Donald Trump

Ivana Trump, ex-mulher de Donald Trump, morreu de causas acidentais depois de ter sofrido um traumatismo contundente na zona do peito, avança o resultado da autópsia. A mulher de 73 anos terá caído em casa, nas escadas do apartamento em Manhattan.

As autoridades norte-americanas afastam a hipótese de crime e apontam para uma queda como a origem do traumatismo no peito que provocou a morte. A primeira mulher de Trump foi encontrada sem vida nas escadas do apartamento onde vivia.

A notícia da morte foi divulgada pelo ex-Presidente dos Estados Unidos na quinta-feira nas redes sociais.

"Entristece-me informar todos aqueles que a amavam, que são muitos, que Ivana Trump faleceu em casa, em Nova Iorque”, escreveu o ex-Ppresidente dos EUA numa publicação na sua plataforma Truth Social.

Ivana foi a primeira mulher de Donald Trump. O casal teve três filhos – Donald Jr., Ivanka e Eric Trump – e separou-se em 1992.