Dois irmãos morrem em acidente com fogo de artifício em França

Dois irmãos, um deles menor, morreram e sete pessoas ficaram feridas na noite de quinta-feira num acidente na cidade francesa de Cholet durante uma exibição de fogo-de-artifício.

De acordo com o Ministério Público, as vítimas mortais são um rapaz de 7 anos e a irmã de 24. Um dos feridos encontra-se em estado grave.

O presidente da autarquia de Cholet disse à rádio France Info que um foguete explodiu no meio das pessoas num espaço perto de um baile popular que tinha sido organizado ao lado de um estádio.

"As pessoas encarregadas da segurança, de acordo com o que me foi dito, pediram às pessoas que estavam naquele local para se mudarem, ainda que 'a priori' não houvesse perigo", explicou Gilles Bourdouleix, salientando que o fogo de artifício era organizado por "uma empresa séria e experiente".

O procurador do Ministério Público Eric Bouillard anunciou que foi aberta uma investigação por homicídio involuntário, na qual será necessário determinar, por exemplo, se as vítimas deveriam ter sido impedidas de permanecer no local.