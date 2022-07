A repórter da SIC, Belén Rodrigo, explicou, esta sexta-feira, que a região da Extremadura está a ser muito fustigada devido aos incêndios.

“Há dois fogos que preocupam (...) na província de Cáceres”, disse.

Centenas de operacionais estão no terreno no combate às chamas e centenas de pessoas já tiveram que abandonar as suas casas.