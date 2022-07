Cheias fazem pelo menos 12 mortos na China

Pelo menos doze pessoas morreram este fim de semana devido às inundações e chuvas torrenciais registadas nas províncias chinesas de Sichuan (sudoeste) e Gansu (noroeste), informou esta segunda-feira a imprensa estatal.

Em Sichuan, pelo menos seis pessoas morreram no domingo e outras 12 estão desaparecidas, depois de as chuvas terem provocado "inundações repentinas" que deixaram ainda cerca de 1.300 pessoas desalojadas, segundo a televisão estatal CGTN. Na cidade de Longnan, pertencente à província de Gansu, registaram-se mais seis mortes e 3.000 pessoas foram retiradas, indicou o mesmo meio de comunicação.

Nas últimas semanas, outras partes da China, como a província de Hunan, sofreram inundações que deixaram dezenas de mortos e mais de um milhão de desabrigados. No verão passado, inundações na província central de Henan, causadas por chuvas de intensidade inédita em décadas, submergiram bairros inteiros e estações do metro, causando mais de 300 mortes.

O governo da cidade de Zhengzhou, capital de Henan, e outras agências locais foram considerados pelas autoridades centrais "culpados de negligência e abandono do dever" e acusados de terem "ocultado ou atrasado informações sobre os mortos e desaparecidos no desastre", de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua.

Song Lianchun, meteorologista do Centro Meteorológico Nacional, afirmou: