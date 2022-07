De rodas para o ar: avião capotou após falhar aterragem na Somália

A história de uma acidente que teve um final feliz: um avião da companhia Jubba Airways despenhou-se, esta segunda-feira, quando tentava aterrar no aeroporto de Aden Adde, na capital da Somália. No interior iam 36 pessoas - entre passageiros e tripulação - que foram todos retirados.

O avião fazia o percurso entre a cidade de Baidoa e a capital, Mogadíscio. Quando se preparava para aterrar no aeroporto de Aden Adde, despenhou-se acabando por capotar e provocar um incêndio. A coluna de fumo era possível ver à distância.

Com o trem de aterragem virado para cima, as autoridades conseguiram foram resgatados todos os passageiros e tripulação, não tendo sido registada nenhuma vítima mortal. As causas do acidente são ainda desconhecidas.