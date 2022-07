“Esfaqueei-as para me livrar delas”: dezenas de tartarugas mortas numa ilha remota ao largo do Japão

Pelo menos 30 tartarugas-verdes foram encontradas mortas, com ferimentos no pescoço, numa ilha remota ao largo do Japão. A descoberta foi feita na passada quinta-feira por locais, depois da maré baixar.

De acordo com a imprensa japonesa, as autoridades estão a investigar o caso, mas um pescador já admitiu ter ferido os animais para os retirar de uma rede de pesca.

“Consegui desprender algumas [tartarugas] e libertá-las para o mar, mas não consegui retirar as mais pesadas, por isso esfaqueei-as para me livrar delas”, afirmou o pescador, citado pelo diário japonês Mainichi.

As tartarugas foram encontradas por locais com ferimentos no pescoço e barbatanas. Fotografias divulgadas mostram os animais mortos a flutuar à beira-mar.

“Nunca vi nada assim”, disse uma das pessoas que estava no local.

A tartaruga-verde foi classificada pelas autoridades japonesas e vários grupos de conservação mundiais como uma espécie em risco de extinção.