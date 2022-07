Gana confirma primeiros casos do vírus mortal de Marburg

O Gana confirmou os primeiros dois casos do vírus de Marburg, uma doença altamente infecciosa, que pertence à família do vírus que causa o Ébola, explica a BBC.

Os dois pacientes morreram recentemente num hospital do sul do país. Neste momento quase 100 pessoas estão em quarentena por suspeita de infeção por terem tido contacto com estas duas pessoas ou outros casos suspeitos.

A doença causada por este vírus é grave e muitas vezes fatal. Os sintomas podem manifestar-se através de dor de cabeça, febre, dores musculares, vómitos com sangue e sangramento. Apesar de não existir um tratamento específico, os médicos indicam que beber muita água e tratar os sintomas pode melhorar as hipóteses de sobreviver.

O vírus é transmitido por morcegos e a transmissão entre humanos acontece através de fluidos corporais. As autoridades de saúde pedem também que a população cozinhe completamente todos os produtos de carne antes de os consumir.

Surtos de Marburg já foram reportados em Angola, República Democrática do Congo, Quénia, África do Sul e Uganda, segundo a OMS.

O primeiro foi registado na Alemanha, em 1967, onde sete pessoas morreram. Em 2005, na Angola, o vírus causou a morte a mais de 200 pessoas, tornando-se o surto deste vírus mais mortal de que há registo.