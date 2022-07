O dia em que a pista de um aeroporto de Londres "derreteu" devido ao calor

A onda de calor que esta semana atinge o Reino Unido já fez estragos: esta segunda-feira, a pista do aeroporto britânico Luton, localizado a norte de Londres, ficou danificada. Durante mais de uma hora, os voos foram interrompidos e as companhias aeres foram obrigadas a desviar voos ou atrasar partidas.

No Twitter, a administração do aeroporto explicou que as “altas temperaturas” foram responsáveis por “danos na superfície” da pista. “Os engenheiros foram chamados de imediato ao local e estão em progresso atualmente trabalhos de reparo para que o funcionamento seja retomado o mais rapidamente possível”, esclarecem enquanto pedem “desculpa pelos inconvenientes causados”.