Onda de calor: Governo britânico declara emergência nacional, Londres pode chegar aos 40ºC

No Reino Unido, entre esta segunda-feira e terça-feira, devem ser atingidas temperaturas recorde e na cidade de Londres podem mesmo chegar aos 40ºC.

A agência meteorológica nacional emitiu um alerta vermelho para calor extremo e o Governo britânico declarou emergência nacional.

Estas previsões nunca existiram no Reino Unido, nem há registo de temperaturas tão elevadas. O apelo das autoridades é para que as pessoas fiquem em casa e, se possível, recorram ao teletrabalho. As escolas, por exemplo, estão a dispensar o uso do uniforme. No entanto, e como explica o correspondente da SIC, tudo indica que o maior constrangimento será nos transportes públicos, sobretudo na terça-feira.

Depois da onda de calor, está prevista uma descida considerável das temperaturas e até trovoadas.