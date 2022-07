Pastor morre em incêndio em Zamora, Espanha

Um pastor de ovelhas morreu num incêndio em Zamora, no noroeste de Espanha, anunciaram esta segunda-feira as autoridades locais, a segunda morte devido aos fogos, após um bombeiro que morreu no domingo na mesma região do país.

O corpo de "um homem de 69 anos foi encontrado hoje a cerca de quatro quilómetros a oeste de Escober de Tábara", na província de Zamora, "numa zona florestal queimada por um incêndio que deflagrou em Losacio", anunciou o governo regional de Castela e Leão.

Um bombeiro já havia morrido na noite de domingo enquanto combatia o incêndio, segundo as autoridades espanholas. Outros dois bombeiros sofreram queimaduras leves.

A localidade onde morreu o pastor, segundo os serviços de emergência, tinha sido evacuada como uma dezena de outras, por causa deste incêndio que deflagrou no final da tarde de domingo e cuja origem permanece desconhecida.

Além disso, fontes municipais indicaram que outro pastor de Sesnández de Tábara (Zamora) teve de ser assistido após inalar fumo ao retirar o seu gado para longe do fogo, ajudado por uma patrulha da Guardia Civil.

A Espanha está a enfrentar há mais de uma semana uma onda de calor extrema que causou vários incêndios que devastaram dezenas de milhares de hectares em todo o país.