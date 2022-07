Homens, brancos e com mais de 65 anos: o perfil de quem vai escolher o novo primeiro-ministro britânico

Segundo o gabinete de comunicação do Partido Conservado, “existiam 160 mil membros elegíveis durante a anterior eleição para a liderança”. “Desta vez haverá mais”, garantem. Mas será que a composição dos militantes dos Tories é representativa do eleitorado britânico? A oposição afirma que não.

A demissão de Boris Johnson não vai levar o Reino Unido a eleições. O sufrágio para a escolha do próximo primeiro-ministro - entre Rishi Shunak e Liz Truss - será realizado dentro do Partido Conservador. Com cerca de 160 mil de militantes, os Tories representam apenas 0,3% do eleitorado britânico.

A maioria dos militantes é do género masculino, tem mais de 65 anos, é de etnia branca, vive em Londres ou no sudeste de Inglaterra e pertence à classe socioeconómica média alta. Existem 63% homens e 37% de mulheres no partido Conservador.

Quanto a idade, as faixas etárias com mais militantes são os com mais de 65 anos e os que têm entre os 25 e os 49 anos, com 39% e 36%, respetivamente. Os jovens entre os 18 e os 24 representam 6% dos militantes e os entre 50 e 64 anos correspondem a 19%.

Mais de metade dos militantes vive em Londres e no sudeste de Inglaterra, sendo que 20% vivem no norte do país, 18% no centro e no País de Gales e apenas 6% na Escócia. Este fator está também associado à distribuição socioeconómica: 80% pertencem às classes alta e média alta (A, B e C1, segundo a definição do National Readership Survey).

A posição favorável à saída do Reino Unido da União Europeia é também uma maioria entre os Tories. 76% concorda com o Brexit, enquanto apenas 24% defende que o país devia ter permanecido na União Europeia.