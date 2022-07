Quem sucede a Boris Johnson? Já são conhecidos os dois finalistas

O antigo ministro das Finanças Rishi Sunak e a ministra dos Negócios Estrangeiros Liz Truss são os dois finalistas para suceder ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, decidiu, esta quarta-feira, o grupo parlamentar do Partido Conservador. De um lote inicial de oito candidatos, estes dois foram aqueles que recolheram mais votos, deixando para trás a secretária de Estado do Comércio, Penny Mordaunt, que a certa altura foi dada como favorita, mas cuja personalidade levantou reservas junto de colegas. Na quinta volta de votações, realizada esta quarta-feira, Rishi Sunak recolheu 137 votos, Liz Truss teve 113 e Penny Mordaunt, 105. 200 mil membros do Partido Conservador votam por correspondência A fase inicial do processo para reduzir o número de candidatos foi reservada aos 358 deputados do Partido Conservador, mas agora a escolha do vencedor caberá aos cerca de 200 mil membros do partido, que vão votar por correspondência. O resultado final deverá ser anunciado em 5 de Setembro, e o Governo britânico poderá ser liderado por um homem não caucasiano pela primeira vez na história, ou por uma mulher pela terceira vez. Rishi Sunak: ex-ministro das Finanças

Handout

Rishi Sunak, de 42 anos, cuja saída do Governo no início de Julho ajudou a precipitar a queda de Boris Johnson, liderou desde a primeira votação, apesar de ser pouco popular junto das bases do partido. De acordo com uma sondagem do YouGov, publicada na terça-feira, o ex-ministro das Finanças, criticado por resistir ao corte de impostos, seria amplamente derrotado na final, independentemente de quem enfrentasse. Liz Truss: ministra dos Negócios Estrangeiros

Handout