Jubileu da Rainha de Inglaterra: vestido da coroação faz parte de exposição inédita

O vestido que Isabel II usou na sua coroação, em 1953, pode agora ser visto numa exposição que assinala o Jubileu da monarca britânica.

O castelo de Windsor recebe a exposição especial com pertences pessoais da monarca, com destaque especial para o vestido usado na coroação, em conjunto com o manto roxo de seda e veludo com mais de seis metros.

"O vestido está completamente incrustado com os mais belos bordados. E estes incorporam os emblemas do Reino Unido, mas também os emblemas dos países de que a Rainha se tornou chefe quando acedeu ao trono. E o desenho foi, na realidade, uma colaboração entre Norman Hartnell e a Sua Majestade, que especificou o tecido que devia ser usado e também a linha do vestido, que devia imitar a do seu vestido de noiva. Também foi sugestão dela que os bordados fossem executados em sedas coloridas", disse Caroline de Guitaut, curadora da exposição.

As joias incluem o colar de diamantes da rainha Vitória com mais de 160 anos. A exposição pode ser vista até dia 26 de setembro.