Queda de autocarro de uma ponte causa mais de 30 mortos no Quénia

Mais de 30 pessoas morreram no domingo quando um autocarro caiu de uma ponte sobre o rio Nithi, no condado central queniano de Tharaka-Nithi, anunciaram esta segunda-feira as autoridades.

O Comissário do Condado Nobert Komora disse que 33 pessoas morreram e dez ficaram feridas no acidente, encontrando-se algumas em estado crítico. Uma delas morreu mais tarde, elevando o número de mortos para 34, de acordo com o jornal queniano "The Standard".