Cães podem "ver" com o nariz, sugere estudo

Os cães são famosos pela sua capacidade altamente sensível de identificar e localizar objetos através do cheiro. Agora, pensa-se que esse talento possa basear-se em estruturas cerebrais especiais que o ligam à visão.

Um estudo publicado este mês no Journal of Neuroscience revela que a visão e o olfato dos cães estão ligados no cérebro - uma hipótese nunca antes investigada.

Investigadores identificaram "uma extensa rede de matéria branca que se estende do lobo olfativo (onde os odores são reconhecidos) ao lobo occipital (onde a visão é processada)", que ajudará a melhor compreender como o cão integra os estímulos olfativos na sua função cognitiva.

"O mais interessante desta investigação são as ligações desde o nariz até ao lobo occipital, que abriga o córtex visual", disse a neurologista veterinária Philippa Johnson, professora associada na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Cornell e autora principal do estudo, à NBC News.

Apesar de os humanos, que dependem principalmente da visão, não possuírem tais ligações no cérebro, é possível que outros animais que dependem fortemente do odor as tenham, disse ainda.

"O cheiro contribui para o córtex visual nos cães, mas é difícil sabermos qual a experiência do cão", acrescentou Johnson, dizendo que acredita que aqueles animais podem "usar o cheiro para perceber onde estão as coisas".