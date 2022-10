A Coreia do Norte ameaça usar armas nucleares contra os EUA e a vizinha Coreia do Sul. O líder norte-coreano diz que as forças armadas do país estão preparadas para enfrentar qualquer conflito militar e até para aniquilar o sul.

Em dia de celebrações do fim da guerra entre as Coreias, Kim Jong-Un foi tudo menos pacífico. O líder norte-coreano ameaçou os Estados Unidos e a Coreia do Sul, garantindo que está pronto para reagir a qualquer momento, em caso de ameaça.

As nossas forças armadas estão totalmente preparadas para responder a qualquer crise e a dissuasão nuclear da nossa nação também está pronta para mobilizar a sua força absoluta de forma fiável, precisa e rápida.

O líder da Coreia do Norte foi mais longe e chegou, inclusive, a dizer que o país tem condições para "aniquilar o sul" [Coreia do Sul].

O país vizinho e vítima das ameaças já reagiu, lamentando as palavras de Kim Jong-Un e apelou uma vez mais à desnuclearização da Coreia do Norte.

Pyongyang tem ignorado todos os apelos deste género e como prova disso mesmo voltará a levar a cabo testes nucleares