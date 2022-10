Moeda com retrato de deusa romana com mais de 1.800 anos encontrada em Israel

Uma moeda de bronze com 1.850 anos, "extremamente bem preservada" e com a representação da deusa romana da lua Luna, foi descoberta no mar de Israel, revelou a Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA).

O artefacto, encontrado durante escavações na cidade costeira de Haifa, no norte, tem o retrato da deusa Luna acima do símbolo do signo do Caranguejo de um lado, e a cabeça do imperador romano António Pio do outro.

"Esta é a primeira vez que tal peça foi encontrada na costa de Israel", apontou Jacob Sharvit, diretor do departamento de arqueologia marinha da IAA, em comunicado.