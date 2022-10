China acusa EUA de desafiar soberania de Pequim

As declarações acontecem um dia depois do Presidente chinês ter falado com Joe Biden e alertado os Estados Unidos para não "brincar com o fogo" em Taiwan.

"Enquanto alguns países realçaram repetidamente o princípio de soberania sobre a questão da Ucrânia, desafiaram incessantemente a soberania da China sobre Taiwan e até criaram, deliberadamente, tensão no Estreito de Taiwan. Isto é um menosprezo e uma transgressão dos princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas", disse Geng Shuang, vice-embaixador chinês das Nações Unidas.