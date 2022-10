Pequim promove exercício militar em fase de tensão sobre visita de Pelosi a Taiwan

A China agendou para este sábado um exercício militar com “munição real” no estreito de Taiwan, iniciativa que decorre enquanto aumenta a tensão devido à possível visita a Taipé da líder do Congresso dos Estados Unidos, Nancy Pelosi.

As manobras militares serão, no entanto, limitadas em área e ocorrerão nas imediações da costa chinesa.

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, depois da derrota na guerra civil frente aos comunistas.

A China reivindica Taiwan como uma província separatista a ser reunificada pela força, caso seja necessário, e opõe-se a qualquer atividade da ilha enquanto entidade política independente.

As relações entre Taipé e Pequim estão mais tensas desde a eleição da atual chefe de Estado do território, Tsai Ing-wen, em 2016, que considera a ilha um Estado soberano e que não faz parte da China.

Apesar deste diferendo, Taipé e Pequim estão ligados por fortes relações comerciais e de investimento.

No entanto, Pequim é contra qualquer contacto oficial entre Taiwan e outros países.

Autoridades norte-americanas visitam esta ilha com frequência, mas a China considera que uma visita de Pelosi, uma das figuras mais altas do Estado norte-americano, seria uma grande provocação.

O Presidente dos EUA e o homólogo chinês mantiveram esta quinta-feira uma longa conversa telefónica, centrada nas tensões sobre Taiwan, que levaram Xi Jinping a avisar Joe Biden para não "brincar com o fogo".

Já este sábado, as autoridades chinesas responsáveis pela segurança marítima anunciaram a organização de um "exercício militar" este sábado, ao largo da ilha de Pingtan, na província chinesa de Fujian (leste), localizada em frente a Taiwan.

"Munição real será disparada (...) entre as 08:00 e as 21:00 (01:00 e as 11:00 de Lisboa) e qualquer entrada [nessas águas] será proibida", referem as autoridades chinesas no comunicado datado de quinta-feira, mas que apenas foi divulgado hoje pelos ‘media’ chineses.

Pingtan é o território controlado pela República Popular da China mais próximo de Taiwan e a área de manobras de sábado está localizada a cerca de 120 quilómetros da costa de Taiwan.

Nancy Pelosi não é mencionada no comunicado, mas Pequim tem ameaçado com "consequências" há vários dias, caso se concretize a viagem.

A visita da líder do Congresso norte-americano pode ocorrer dentro de poucos dias e o chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA, o general Mark Milley, já referiu que caso seja pedido “apoio militar” fará “o que for necessário para garantir” uma viagem segura a Pelosi.

As relações entre China e EUA os dois países começaram a deteriorar-se em 2018, quando o então Presidente norte-americano, Donald Trump, iniciou uma guerra comercial com a China que se estendeu depois ao setor da tecnologia e diplomacia.

No último ano, as tensões têm-se intensificado em relação a Taiwan, com a qual os EUA não mantêm relações oficiais, sobretudo porque Washington é o principal fornecedor de armas para a ilha e seria seu maior aliado militar em caso de guerra com o gigante asiático.