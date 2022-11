As autoridades norte-americanas divulgaram imagens do resgate de uma mulher que ficou presa num carro devido às cheias que atingiram Phoenix, no Arizona.

Os agentes utilizaram uma corda para retirar a mulher pela janela do passageiro.

No vídeo, é possível ouvir a mulher a pedir de forma desesperada para salvarem o cão que também se encontrava no carro.

No entanto, os agentes não conseguiram encontrar o animal.