Gémeos unidos pelo crânio foram separados com sucesso

Bernardo e Arthur Lima são gémeos e nasceram unidos pela cabeça. Dividiam 15% do cérebro e uma importante veia que conduz o sangue para os corações de cada um. Depois de nove cirurgias e mais de 33 horas no bloco operatório, os meninos foram separados com sucesso, no Rio de Janeiro.

Prestes a completarem de três anos, os gémeos Bernardo e Arthur estão a ser considerados heróis. Desde que nasceram, estes irmãos não conheciam outro ambiente a não ser o hospitalar.

Quando a mãe de ambos engravidou pela terceira vez, logo no primeiro exame soube que algo não estava bem. Os filhos gémeos estavam ligados pela cabeça, num caso classificado com muito raro e muito grave.

Eles já passaram por tanta coisa, já sofreram tanto. Eles são muito guerreiros. Nosso coração é só gratidão, diz a mãe ao G1.

Ao longo de mais de três anos de internamento, a equipa médica liderada pelo neurocirurgião Gabriel Mufarrej fez várias ressonâncias magnéticas e tomografias para tentar perceber a estrutura cerebral e as veias que Bernardo e Artur partilhavam.