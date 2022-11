"Não há vencedores numa guerra nuclear", diz Putin

O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou-se esta segunda-feira contra qualquer conflito nuclear, numa altura em que a ofensiva militar do Kremlin na Ucrânia reavivou o medo de uma deriva atómica.

"Partimos do princípio de que não poder haver vencedores numa guerra nuclear e de que esta última não deve nunca ser desencadeada", disse Putin, numa mensagem dirigida aos participantes numa conferência dos 191 signatários do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNPN).

Na mensagem, divulgada no site do Kremlin, o chefe de Estado russo garantiu que a Rússia continua a cumprir "a letra e o espírito" desse tratado.

A Rússia anunciara ter colocado as suas forças nucleares em estado de alerta pouco depois do início da sua ofensiva na Ucrânia, a 24 de fevereiro. E Putin, por sua vez, referira retaliações "rápidas como um raio" em caso de intervenção direta do Ocidente no conflito.

Na mesma linha, a imprensa estatal russa e responsáveis políticos multiplicaram referências e ameaças veladas sobre a utilização de armas nucleares no conflito.

Esta segunda-feira, os Estados Unidos, o Reino Unido e França pediram, por isso, a Moscovo para "pôr fim à sua retórica nuclear e à sua atitude irresponsável e perigosa" desde a sua agressão em grande escala à Ucrânia.