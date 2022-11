Sérvios do Kosovo desmantelam barricadas junto à fronteira com a Sérvia

Os sérvios do Kosovo desmantelaram esta segunda-feira as suas barricadas no norte do território após Prístina ter decidido adiar diversas medidas que consideraram vexatórias, no mais recente período de tensão na ex-província da Sérvia. Os manifestantes sérvios do Kosovo, com larga maioria de população albanesa muçulmana e que autoproclamou a independência em 2008, retiraram camiões e outros veículos pesados que desde domingo bloqueavam o acesso a um posto fronteiriço com a Sérvia, num ambiente de grande tensão. Ao início da tarde desta segunda-feira prosseguia o desmantelamento de barricadas num segundo posto fronteiriço, indicou a agência noticiosa AFP. Este novo surto de protestos, que implicaram uma nova intervenção da polícia kosovar mas sem provocar vítimas, seguiu-se à decisão das autoridades de Pristina em impor novas regras administrativas e fronteiriças aos sérvios.

As novas medidas, que deveriam entrar esta segunda-feira em vigor, implicavam uma concessão de autorização de permanência temporária às pessoas que entrassem no Kosovo com um bilhete de identidade sérvio. O primeiro-ministro sérvio, Albin Kurti, invocou o princípio da "reciprocidade" pelo facto de Belgrado impor o mesmo sistema aos kosovares que entram na Sérvia. Pristina também forneceu dois meses aos sérvios do Kosovo para substituírem as matrículas sérvias dos seus veículos por placas da República do Kosovo. De acordo com as estimativas dos 'media' locais, 10.000 veículos circulam no Kosovo com matrículas emitidas por Belgrado.

Loading...